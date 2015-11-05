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    Фахриев: «Выходить на игру и быть готовым на ничью - путь в никуда!»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу Лиги Европы против «Ливерпуля».

    «Тренерский штаб изучает последние игры «Ливерпуля», заметно, как Клопп перестроил игру команды, хотя у него было не очень много времени. У нас есть все возможности показать достойный футбол, и мы ждем, что наш болельщик станет 12-м игроком комады. В прошлом сезоне «Казань Арена» дала импульс, и команда забралась на пятое место в таблице. Надеюсь, что такой импульс переполненные трибуны стадиона дадут нам и сейчас. «Ливерпуль» мы не боимся и готовы дать бой гостям.

    Выходить на игру и быть готовым на ничью - такого я не приемлю. Это путь в никуда!» - заявил Фахриев.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» - «Ливерпуль» состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.11.2015 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 ноября 2015, 15:39

      Если Вы только что огласили, что ищете нового главного тренера, то каких результатов Вы ждете от команды?

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