Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лодыгин: «Приятно, что сыграл на ноль»

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин признался, что матч с «Лионом» во Франции получился сложным для его команды.

    «Зенит» уверенно шел в Лиге чемпионов и наиграли на эту победу. Четыре победы в четырех матчах - это рекорд для "Зенита". Нужно сыграть в оставшихся матчах на победу. Главное, что математически уже обеспечили себе выход в плей-офф.

    Вообще, получился напряженный матч. Было много опасных моментов. Рад, что смогли сыграть на ноль. Вся команда помогала. Даже нападающие бегали и старались прессинговать.

    Я всегда стараюсь не пропускать. Может быть, иногда и не получается. Приятно, что сыграл на ноль», - рассказал Лодыгин.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе "Зенита" стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. "Лион" замыкает квартет с одним очком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:23

      поздравляем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 ноября 2015, 10:10

      а мне показалось что опять во втором тайме из ворот убежал...хорошо защитники выручили, выбили мяч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      RustB > BAIv 5 ноября 2015, 12:44

      Да нормально все! У всех бывают ошибки, на ошибках учатся! Главное на грабли не наступать. Удачи Юре!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4923

      neveldomha 5 ноября 2015, 09:58

      С возвращением Юра.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11