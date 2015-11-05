Лодыгин: «Приятно, что сыграл на ноль»

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин признался, что матч с «Лионом» во Франции получился сложным для его команды.

«Зенит» уверенно шел в Лиге чемпионов и наиграли на эту победу. Четыре победы в четырех матчах - это рекорд для "Зенита". Нужно сыграть в оставшихся матчах на победу. Главное, что математически уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Вообще, получился напряженный матч. Было много опасных моментов. Рад, что смогли сыграть на ноль. Вся команда помогала. Даже нападающие бегали и старались прессинговать.

Я всегда стараюсь не пропускать. Может быть, иногда и не получается. Приятно, что сыграл на ноль», - рассказал Лодыгин.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе "Зенита" стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. "Лион" замыкает квартет с одним очком.