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    Мертезакер: «Против такой игры «Баварии» у нас не было шансов»

    Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер считает, что против столь сильной «Баварии» у его команды не было шансов на победу.

    «Они забили быстрый мяч. Это помогло им войти в ритм. Мы были не так хороши, как дома. Против такой игры "Баварии" мы не могли ничего предпринять. Мы просто должны быть смелее», - считает Мертезакер.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" закончился со счетом 5:1. "Бавария" занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. "Арсенал" замыкает четверку с тремя очками в своем активе.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.11.2015 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 5 ноября 2015, 14:03

      Это не Бавария сыграла хорошо, а Арсенал плохо и Мертезакер в частности.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Juventini_24 5 ноября 2015, 18:18

      Согласен на все 100%,особенно про Метерзакера. Всю игру парень в прострации находился.Огромный,неповоротли
      вый,медленный....

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