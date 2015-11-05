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    Фурнье: «Хорошо бы просто добыть хоть одну победу»

    Главный тренер "Лиона" Юбер Фурнье признался, что мечтает видеть в своем составе бразильского форварда Халка.

    «Мы крайне разочарованы, потому как не смогли выжать пользу из созданных моментов. "Зенит" же отлично защищался и реализовал все эпизоды, что создал у наших ворот. Он превосходно сыграл на контратаках. Посмотрите на Халка, который отдал два голевых паса. Любой тренер хотел бы иметь в составе такого футболиста.

    Теперь нам уже нет смысла прикидывать турнирные варианты, хорошо бы просто добыть хоть одну победу. Чудо, что мы вообще сохраняем шансы на выход в плей-офф. Может это знак судьбы?» - считает Фурнье.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе "Зенита" стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. "Лион" замыкает квартет с одним очком.

    Источник: УЕФА

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    05.11.2015 08:33
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