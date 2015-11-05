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    Лам: «Быстрый гол пошел нам на пользу»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам отметил, что быстрый гол в ворота «Арсенала» позволил свести матч к крупной победе над лондонским клубом.

    «Мы играли лучше, быстрее, больше через фланги, и мы больше сделали подач оттуда, чем в первой игре. Быстрый гол пошел нам на пользу", - считает Лам.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" закончился со счетом 5:1. "Бавария" занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. "Арсенал" замыкает четверку с тремя очками в своем активе.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.11.2015 08:20
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