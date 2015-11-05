Лам: «Быстрый гол пошел нам на пользу»

Защитник «Баварии» Филипп Лам отметил, что быстрый гол в ворота «Арсенала» позволил свести матч к крупной победе над лондонским клубом.

«Мы играли лучше, быстрее, больше через фланги, и мы больше сделали подач оттуда, чем в первой игре. Быстрый гол пошел нам на пользу", - считает Лам.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" закончился со счетом 5:1. "Бавария" занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. "Арсенал" замыкает четверку с тремя очками в своем активе.