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    «Спартак» начал трехдневный сбор в Тарасовке

    Столичный «Спартак» начал подготовку к матчу 15-го тура российской Премьер-лиги против «Терека», который состоится в Грозном. Команда собрались на базе в Тарасовке. Их рабочий день начался с теоретического занятия. Затем футболисты занимались в тренажерном зале, после чего перешли на поле, где выполнили упражнения на технику. Потом в программе тренировки под руководством Дмитрия Аленичева были квадраты. В заключительной части занятия красно-белые сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

    Хавбек Дмитрий Комбаров трудился в общей группе. А защитник Владимир Гранат и полузащитник Арас Озбилиз не приняли участие в тренировке из-за повреждений, полученных в матче с «Уралом». По-прежнему проходят курсы лечения защитник Евгений Макеев, полузащитник Джано и нападающий Юра Мовсисян.

    С основной командой работали игроки «Спартака-2» - защитники Денис Кутин, Илья Кутепов, хавбеки Александр Зуев, Игорь Леонтьев и нападающий Денис Давыдов, а также футболисты дубля - вратарь Александр Максименко и полузащитник Зелимхан Бакаев.

    По плану подготовки «Спартак» проведет в Тарасовке трехдневный сбор, а в пятницу вечером вылетит в Грозный. Матч «Терек» - «Спартак» состоится в субботу, 7 ноября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.11.2015 07:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2015, 11:17

      ждем свинину по КАДЫРОВСКИ!

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 ноября 2015, 10:46

      Ни фига уже не поможет.

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