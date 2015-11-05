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    Ермакович: «Получили хороший урок большого футбола»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с «Барселоной» на «Камп Ноу» отметил настрой своей команды.

    «Нам очень приятно, что БАТЭ соревнуется с такими футболистами и принимает участие в таких матчах. В целом мы сыграли по максимуму. Получили хороший урок большого футбола. На "Камп Ноу" команда понравилась мне больше, чем в домашней встрече. У нас было больше возможностей забить.

    Что касается Неймара, то это потрясающий футболист. Получаю наслаждение, когда наблюдаю за его игрой. Для БАТЭ каждый матч важен. Следующую игру мы проводим дома с "Байером", и это наш шанс уйти с последнего места в группе», - заявил Ермакович.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» - БАТЭ закончился со счетом 3:0. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы E с десятью очками. БАТЭ замыкает квартет с тремя очками.

    Источник: УЕФА

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    05.11.2015 07:30
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