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    Мюллер: «Мы добились своей цели»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер остался доволен тем, что его команда смогла добиться нужной победы в матче с «Арсеналом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

    «Мы добились своей цели и одержали победу. Это был ключевой матч для нас. В случае иного исхода мы создали бы себе трудности на две оставшиеся игры. Команда сыграла решительно, при этом сохраняя внимание.

    Мы сделали большой шаг вперед. Если победим в следующем матче, выйдем в плей-офф», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал" закончился со счетом 5:1. "Бавария" занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. "Арсенал" замыкает четверку с тремя очками в своем активе.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.11.2015 07:14
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