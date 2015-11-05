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    Дзюба: «Лига чемпионов - моя мечта»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победного матча в Лионе признался, что играть в Лиге чемпионов для него всегда было мечтой.

    «Лига чемпионов – моя мечта. Радует, что после бессонных ночей, когда я принимал решение о переходе, все хорошо. Я оказался прав.

    До сих пор волнуюсь, трясет, когда слышу гимн Лиги чемпионов», - признался Дзюба.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» - «Зенит» закончился со счетом 0:2. Автором дубля в составе «Зенита» стал Артем Дзюба. После четырех игр российская команда занимает первую строчку в турнирной таблице группы H, имея в своем активе 12 очков. «Лион» замыкает квартет с одним очком.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 06:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 5 ноября 2015, 13:35

      ГАЗПРОМ-Мечта футболистов!!!

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      Рейтинг: +12465

      Вомбат 5 ноября 2015, 11:10

      Выход в ПО ЛЧ это мечта лично Дзюбы, а Зенит там играл уже не раз.

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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 5 ноября 2015, 10:00

      Газпром - "Мечты сбываются!"

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      Рейтинг: +35

      Rockvoc 5 ноября 2015, 07:26

      Молоток, Артемий! ))) Привет федуну...

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