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    Виллаш-Боаш: «Мы использовали свое главное оружие – контратаки»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Лионом» (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, которая позволила питерцами выйти в плей-офф раунд турнира.

    «Мы использовали свое главное оружие — контратаки. Но на самом деле, если вы посмотрите на статистику, «Зенит» больше владел мячом. Ну и, собственно, создавал голевые моменты, забил классные голы. Да, до перерыва «Лион» имел хорошие шансы забить. Пожалуй, где-то повезло. В клубе хватает травмированных, уставших, скамейка короткая. Но я очень рад, что мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Это очень хорошо и для «Зенита», и для России — не забывайте про коэффициенты УЕФА. Во втором тайме играли немного выше. Потому что в первой половине немножко сели, плохо справлялись с подачами.

    Считаю ли, что «Лион» не соответствует уровню Лиги чемпионов, поскольку набрал только одно очко? У «Лиона» есть серьезные потери. Скажем, Фекир и Фофана. Плюс команда немного перестраивается по сравнению с прошлым сезоном. В конце концов, хозяева пробили по нашим воротам аж 23 раза!

    Что касается моего решения уйти из "Зенита" по окончании сезона, то я очень рад, что тренировал и тренирую эту команду. Но вы знаете, что у меня сложная семейная ситуация, родные живут в Португалии. Потому я и принял то решение, которое уже сказал», - отметил португалец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2015 01:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 ноября 2015, 18:27

      Вы использовали свое главное оружие-Халка.И игра с Мордовией показала что без этого оружия ваши контратаки это пластиковые пульки)

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 5 ноября 2015, 12:32

      ну чё?где вы сеноеды?нет игры говорите?аааааааааааахахахахах
      ахахахахаха,Вы позор России,а мы гордость!

      0
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      Рейтинг: +33

      Max-78 5 ноября 2015, 10:31

      Отличная игра!!!спасибо,команда!!!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 5 ноября 2015, 09:04

      Впервые за последние годы играя в несложных группах показали результат, соответствующий классу игроков. что немного удивительно, учитывая как играли раньше с командами такого же уровня. не перестаю удивляться игрочишке, весь мой скепсис развеял своими банками...

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 5 ноября 2015, 06:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      отскок голубого мешка. ну ничего, в плей-офф получат свои 5

      -9
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Serjinho 5 ноября 2015, 07:32

      С начало посмотрите,а то пишут всякую фигню не посмотрев игру.

      2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > RotBerg 5 ноября 2015, 12:19

      Ему просто завидно, что его Динамо на дне таблицы РФПЛ, а Зенит играет в Европе, причем хорошо играет

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 5 ноября 2015, 02:08

      Развод или че?

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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > тигрик 5 ноября 2015, 05:09

      Он в Питере, а семья в Португалии, сложно без семьи...

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