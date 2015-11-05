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    Лига чемпионов. «Барселона» крупно обыграла БАТЭ, «Рома» справилась с «Байером»

    Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе E. "Барселона" забила три безответных мяча в ворота БАТЭ, а "Рома" в упорной борьбе одолела "Байер".

    Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

    Барселона (Испания) – БАТЭ (Белоруссия) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 30 (с пенальти); 2:0 – Суарес, 60; 3:0 – Неймар, 83.

    Рома (Италия) – Байер (Германия) 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Салах, 2; 2:0 – Джеко, 29; 2:1 – Мехмеди, 46; 2:2 – Чичарито, 51; 3:2 – Пьянич, 80 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 ноября 2015, 21:25

      Трехсотый гол в карьере Суареса так-то...

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