Лига чемпионов. «Барселона» крупно обыграла БАТЭ, «Рома» справилась с «Байером»

Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе E. "Барселона" забила три безответных мяча в ворота БАТЭ, а "Рома" в упорной борьбе одолела "Байер".

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур

Барселона (Испания) – БАТЭ (Белоруссия) 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 30 (с пенальти); 2:0 – Суарес, 60; 3:0 – Неймар, 83.

Рома (Италия) – Байер (Германия) 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Салах, 2; 2:0 – Джеко, 29; 2:1 – Мехмеди, 46; 2:2 – Чичарито, 51; 3:2 – Пьянич, 80 (с пенальти).