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    Лига чемпионов. «Бавария» громит «Арсенал», «Олимпиакос» вырывает победу у «Динамо» Загреб

    Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе F. "Бавария" крупной победой в Мюнхене ответила "Арсеналу" за поражение в Лондоне, а "Олимпиакос" на последней минуте вырвал три очка в противостоянии с загребским "Динамо".

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Динамо (Хорватия) 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ходжич, 21; 1:1 – Пардо, 65; 2:1 – Пардо, 90.

    Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 10; 2:0 – Мюллер, 29; 3:0 – Алаба, 44; 4:0 – Роббен, 55; 4:1 – Жиру, 69; 5:1 – Мюллер, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 01:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 5 ноября 2015, 15:01

      такого беспомощного и безвольного Арсенала я давно не видел. Просто 10 соплей бегало по полю

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      Рейтинг: +28

      MagicArs 5 ноября 2015, 02:50

      Позор...

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 5 ноября 2015, 01:20

      Арсеналу по силам выиграть ле

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