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    Лига чемпионов. «Зенит» разобрался на выезде с «Лионом» и оформил выход из группы

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях уверенно обыграл «Лион» и оформил выход в плейофф раунд турнира.

    Напомним, в этой группе выступают также «Гент» и "Валенсия".

    Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

    Лион (Франция) – Зенит (Россия) 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Дзюба, 25; 0:2 – Дзюба, 57.

    Лион: Лопес, Бедимо, Умтити, Янга-Мбива, Жалле (Рафаэл, 60), Гоналон, Толиссо, Дардер (Ферри, 77), Вальбуэна, Лаказетт, Бове (Корне, 69).

    Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито (Смольников, 73), Ломбертс, Нету, Данни, Шатов, Хави Гарсия (Юсупов, 80), Витсель, Халк, Дзюба (Рязанцев, 83).

    Предупреждения: Витсель, 19; Гоналон, 31; Кришито, 47; Хави Гарсия, 55; Анюков, 57; Данни, 74; Шатов, 89.

    Удаления: Гоналон, 72; Анюков, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 00:38
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    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 5 ноября 2015, 14:22

      Вот все и видят что Зенит из себя представляет, как команда (НИЧЕГО) Есть только Халк и всё ... Уйдет и всё ... 4е места в группе обеспечены

      0
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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 5 ноября 2015, 12:03

      Зенит - красава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 5 ноября 2015, 10:10

      зенит с победой халк ты царь в зените

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 5 ноября 2015, 08:33

      Зениту, так держать, не расслабляться,
      Ведь Барса и Реал нас ждут!
      Составом можно в группе поиграться
      В плей-оф же только сильные идут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Rockvoc 5 ноября 2015, 06:55

      Вывод из всего этого только один - лимит на легионеров в нашпм чемпе есть ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗЛО!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 5 ноября 2015, 06:44

      «Зенит» — второй российский клуб, квалифицировавшийся в следующий раунд Лиги чемпионов после четырёх матчей.

      Ранее подобного добился московский «Спартак» в сезоне-1995/96. Тогда красно-белые выиграли все шесть матчей в группе.

      2
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      Рейтинг: +9

      igkorol123 > Qweas 5 ноября 2015, 08:46

      То был совсем другой турнир, тогда в ЛЧ выступали только чемпионы своих нацеональных чемпионатов, а остальные в кубке УЕФА и взять этот кубок было тогда сложнее чем победить в ЛЧ. В той группе со Спартаком играли Блэкберн (Блэкберн, Англия), Легия (Варшава, Польша) и Русенборг (Тронхейм, Норвегия) и говорить о рекорде в современной ЛЧ просто не корректно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      successful > igkorol123 5 ноября 2015, 11:46

      В то время, тот же Блэкберн играл на уровне нынешнего Арсенала, или Ливерпуля

      2
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > igkorol123 5 ноября 2015, 14:15

      Интересно, а чем лучше Валенсия, Лион и Гент??? Мне аж любопытно стало ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      igkorol123 > successful 5 ноября 2015, 15:24

      Да уж, если Вы не в курсе, то и чушь не пишите, Блэкберн в 1995/96 был на 137 в рейтинге УЕФА, а все клубы Примеры были в глубокой 3aдHи@е, только МЮ был 13, как Зенит сейчас, а Арсенал на 40, про остальные вообще молчу....., тогда Аякс бал правил.).....И Блэкберн один от Пример лиги и играл и так от всех лиг, а сейчас по четыре лучших от трёх сильнейших лиг и по три ещё от трёх. Это совсем другой турнир

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > igkorol123 5 ноября 2015, 16:00

      Блэкберн в 1996 г. был седьмым. Калиф на час. Ну а Легия и Русенборг это гранды. Тут уж никуда.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > igkorol123 5 ноября 2015, 16:24

      Низкий рейтинг английских клубов, связан с их 5-летней дисквалификацией в 1985 г.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > successful 6 ноября 2015, 06:14

      Так до него не доходит ... через 5-10 лет Зенит тоже сдуется как нынешний Блэкберн ... Так что тоже будет не корректно говорить ....

      0
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > igkorol123 6 ноября 2015, 06:18

      Да при чём тут рейтинг ёпт, если это была Лучшая команда Англии!!!! Что такое рейтинг??? Он что команде силу дополнительную даёт или что ??? что за бред ... На сегодня Барса 3я в клубном рейтинге ... чё ж она тогда пропускает по 4 банки в 3х матчах за месяц или два, от какого то Атлетик Б (как ты наверно думаешь, судя по твоей логике) который хз на каком месте ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 ноября 2015, 06:00

      Даже не верится
      Браво, парни!
      Как же долго мы ждали подобной игры в Европе!
      P.S Связка Халк-Дзюба даже круче, чем Халк-Шатоа ;d

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2015, 03:29

      Надо прекратить так рьяно помогать ЦСКА в играх ЧР. Им это на пользу не идет. В ЧР они первые, а в Европе 0,00000....... И Акинфеев не вратарь, а дырища знатная.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > Zeff 5 ноября 2015, 07:51

      Ты на ЦСКА не гони!!!У нас в группе сильные команды,а у Зенитки проплачено все,но это только до 1/8 !!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 > Zeff 5 ноября 2015, 08:42

      Зенит - ЦСКА ... в ЛЧ - это русские команды, болеть нужно за "Русских", а у кого яйца круче посмотрим 1 апреля на Петровском.

      3
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      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > CSKA №1 5 ноября 2015, 09:49

      Я не люблю негатив в отношении игр наших команд играющих в ЛЧ или ЛЕ, но замечу что в этом сезоне у ЦСКА более слабые соперники, чем у Зенита. Чего то ничего "крутого" в играх соперников ЦСКА никто не заметил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 > CSKA №1 5 ноября 2015, 10:10

      вы чемпионат купили так что молчите уже зенит с победой

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Zeff 5 ноября 2015, 14:17

      Ты сначала группы глянь, а потом уж говори ... несколько лет назад мы увидели зенит против Д Боруссии (топ команды) там дно команда показало себя по полной)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Смит80 5 ноября 2015, 16:11

      Правда твоя, посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 5 ноября 2015, 02:58

      Поздравляем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Али Самаркандский 5 ноября 2015, 05:04

      А где спартак кстати?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 ноября 2015, 02:43

      Зенит молодцы, 4 из 4, никто кроме Вас так не может.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский > Димон Алма-Ата 5 ноября 2015, 02:58

      Зениту еще далеко до Спартака.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Али Самаркандский 5 ноября 2015, 03:23

      До какого? Костромского, тамбовского, йошкар-олинского. а может семипалатинского?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Али Самаркандский 5 ноября 2015, 05:05

      А где спартак кстати

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Zeff 5 ноября 2015, 14:18

      До Московского ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > FiFa_2015 5 ноября 2015, 16:06

      Ах ты, забыл! Еще ведь и такой есть.

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