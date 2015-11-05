Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «На ближайшем Евро было бы неплохо повторить 2008-й год»

    Нападающий московского «Динамо» и сборной России Александр Кокорин поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, а также отметил, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должностей главного тренера ЦСКА и национальной сборной.

    «К чемпионату Европы хочется подойти без травм. Это для меня главное. А что касается всей нашей сборной, то хочется, чтобы болельщики запомнили не индивидуальные выступления кого-то из команды, а нас, настоящей сплоченной сборной. Хочется, чтобы, наконец, болельщики гордились своей страной. Было бы неплохо повторить 2008-й год.

    Что такого в совмещении Слуцким должностей? Он в ЦСКА не первый год работает, тренерский штаб сформирован, его есть кем подменить на время. До работы со Слуцким я много слышал о том, что он сильный тренер. Проработав с ним в сборной месяц, могу сказать, что он ничем не удивил. Он хороший психолог и тренер», - отметил Кокорин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2015 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      Legion-o 5 ноября 2015, 11:09

      На Евро мы никуда не выйдем, если у нас такой основной нападающий, как кокорин! Да и вообще, команда не играет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 5 ноября 2015, 11:03

      Ну с тем как Кокорин играет. Повторить успех если и сможем, то не его силами.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11