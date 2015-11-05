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    «Сплит» расторг контракт с Милевским

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский остался без клуба. Хорватский «Сплит» расторг контракт с футболистом из-за серьезного нарушения дисциплины. 30-летний форвард не сумел оправдать доверие руководства, тренеров и товарищей по команде, сообщается на официальном сайте команды.

    Милевский стал игроком «Сплита» в начале октября 2015 года и успел провести за свой новый клуб лишь одну встречу в чемпионате Хорватии. Напомним, ранее украинец был отчислен из другого клуба высшей лиги Хорватии «Хайдука».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2015 00:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +152

      Diman67 5 ноября 2015, 00:45

      опять забухал...

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 ноября 2015, 00:39

      до сели не верил что он прям страстный любитель горячительных напитков,ведь в Динамо то он хорошо играл в свое время,но после такой новости вера постепенно начинает умирать.Ну не поверю что из обоих клубов его за просто так выгнали. Ионова тоже клеймили в Зените,но он потом в Кубани неплохо себя проявил,ща в Динамо а Миля что....

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      Рейтинг: +44

      genezis > Недовольный 5 ноября 2015, 01:08

      давай не будем - он никогда хорошо не играл

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > genezis 5 ноября 2015, 01:39

      Ну у тебя свое мнение на этот счет,у меня свое)3 года подряд,в 2009,2010 и 2011 он был одним из лучших в составе Динамиков Киева.Если судить по тому, что с ним стало происходить после,то тогда и про Сашу Алиева можно сказать что он никогда хорошо не играл.Да и в российском футболе про кого так можно сказать,примеров есть не мало.Но как по мне,то что было,и то что стало это не одно и тоже...

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