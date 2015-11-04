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    Морозов: «За последние два месяца по делу проиграли только «Краснодару»

    Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов выразил мнение, что, несмотря на обильные потери очков в последних матчах чемпионата, команда выглядела достойно, а также посетовал на отсутствие стабильности в защитной линии бело-голубых.

    «Не могу сказать, что команда провалила последние два месяца. Все-таки по делу мы уступили лишь «Краснодару». В остальных же встречах вполне могли рассчитывать на большее, если судить по событиям на поле, по голевым моментам. Это относится к матчам и с ЦСКА, и со «Спартаком», и с другими. Но не хватает самой малости – где-то везения, где-то концентрации.

    Естественно сказываются постоянные изменения в линии обороны. Сыгранный состав, как в том же ЦСКА, где каждый назубок знает маневр партнера – большое дело. Мы пока этого не достигли, а травмы, которые обрушились именно на защитников, осложняют процесс притирки. Нужна стабильность», - отметил Морозов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    04.11.2015 23:05
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