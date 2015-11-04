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    Кокорин: «Если меня не выгонят, останусь в «Динамо» до конца сезона»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин поделился своими планами на ближайшее будущее.

    «В ближайших планах у меня уйти в отпуск через месяц. Отпуск очень долгожданный. Что касается моих планов в футбольной карьере, после закрытия летнего трансферного окна мы с руководством "Динамо" спокойно сели и обсудили мое будущее. Пришли к пониманию, что надо сосредоточиться на чемпионате России, а о разговоре про дальнейшую мою судьбу вернемся к зимнему перерыву. Из всех трансферных слухов, о которых я читал в последнее время, правдой оказалось только про "Арсенал". Они предлагали аренду. Все остальные упоминания - чистые слухи. Если меня вдруг не выгонят за что-нибудь, я останусь в "Динамо" до конца сезона», - рассказал Кокорин.

    Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    04.11.2015 22:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 ноября 2015, 09:07

      Арсенал уже получил горький опыт от трансфера краснщекого,отчего и соглашались только на аренду!,

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2015, 03:46

      Если выгонят, то никто и не подберёт.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 ноября 2015, 00:10

      еще играть и играть,а он уже мысленно в отпуске.. тьфу.. позорище

      0
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 4 ноября 2015, 23:38

      Выгоните его пожалуйста!

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 ноября 2015, 23:24

      Аршавина им мало что ли было

      1
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    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 4 ноября 2015, 22:53

      ДНИЩЕ...

      0
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