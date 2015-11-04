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    Созин: «Бердыев наверняка будет открыт для повторного предложения от «Спартака»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что московский «Спартак» в ближайшее время вернется к рассмотрению кандидатуры наставника «Ростова» Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

    «Заявление Сергея Родионова — это не гром среди ясного неба, так как о подводных течениях в «Спартаке» можно было догадаться. Но слова гендиректора оказались очень резкими. После таких слов искать компромисс будет во много раз сложнее, если руководство вообще собирается найти общий язык с бунтарями.

    Метод для острастки выбран удачно, но интересно, что намерено предпринимать руководство дальше. Разогнать «русскую мафию» и собрать команду из молодых и амбициозных ребят «Спартака-2»? Не думаю, что пример «Динамо» сильно воодушевит спартаковских болельщиков. Да и где гарантия, что пришедшие в большой «Спартак» юниоры не подхватят тот же вирус? А ведь нынешняя ситуация возникла не на пустом месте, а пустила корни в почву, вспаханную в прошлом сезоне Широковым и Дзюбой. То есть впору говорить о системном сбое в клубе, который простыми методами не исправишь. Ну выставят на трансфер игроков и кандидатов в сборную России, а что дальше? Пока не понятно, какие шаги предпримет «Спартак» для решения озвученной Родионовым проблемы.

    Мой прогноз может кого-то удивить, но мне кажется, что совсем скоро на горизонте всплывет кандидатура Курбана Бердыева. С учетом аховой ситуации в „Ростове“ он наверняка будет открыт для повторного предложения от «Спартака», - отметил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2015 22:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 ноября 2015, 16:19

      Губа не треснет от отсосов у Созина???

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 4 ноября 2015, 22:56

      А не пошел бы ты,член комитета по этике!!
      Пример "Динамо" -единственное решение Спартака.Сколько не меняй в Спартаке тренера,толку не прибавится.А Динамо с таким составом себя еще покажет.Не удивлюсь,если выше Спартака сезон и закончит.

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