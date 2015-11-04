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    Семин: «Одна из главных проблем сегодняшнего «Анжи» - отсутствие поддержки трибун»

    Бывший главный тренер «Анжи» Юрий Семин раскрыл причину, по которой он решил покинуть махачкалинский клуб.

    «Почему у меня не получилось в Махачкале? Не хватило времени. После возвращения в РФПЛ должна была прийти группа сильных игроков. Не сложилось. Спешно набрали других, но подготовить их как следует к чемпионату не вышло: вместе работали всего-то дней десять. При этом и атаковали, и моментов много создавали. По-моему, «Анжи» был четвертым по данному показателю. Плюс несколько незаслуженных или случайных поражений. Вот причины. Я же принял решение уйти после того, как убедился, что «Анжи» не имеет поддержки болельщиков.

    Сложно сказать почему. Эмоции трибун передаются игрокам на поле, но мы этого не чувствовали. И после своего ухода я не слышал позитива трибун. Команда проигрывает «Рубину», а поддержки нет. Думаю, это одна из главных проблем сегодняшнего «Анжи».

    Источник: «Советский спорт»

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    04.11.2015 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 6 ноября 2015, 17:55

      Если команда не показывает футбол, кто будет смотреть. И еще платить деньги

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