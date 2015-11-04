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    Клопп: «Хэви-метал в дортмундской Боруссии? Думаю, в «Ливерпуле» мы создаем новый музыкальный стиль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем против «Рубина» на групповом этапе Лиги Европы рассказал о том, как его команда готовилась к встрече с российским клубом.

    – В Ливерпуле вы не смогли реализовать большинство, сыграв с "Рубином" вничью - 1:1. Почему?

    – Игра в большинстве – не всегда преимущество, поскольку команда вдесятером отходит на свою половину поля и создает плотные ряды обороны.

    – Понравился ли вам кто-то из игроков "Рубина" в первом матче?

    – Конкретных игроков при обзоре мы не выделяем, нас, прежде всего, интересует манера игры команды.

    – Успели ли вы погулять по Казани?

    – Времени на прогулку у нас не было. Мы как прилетели – сразу в отель, а потом сюда. Но мы приехали в Казань не в качестве туристов.

    – Около 10 лет назад, работая в "Майнце", вы отправили команду в лес, где футболисты должны были выжить без еды и напитков. Помог ли вам тот опыт и планируете ли вы устроить подобное с "Ливерпулем"?

    – Это был идеальный сюжет для познавательной передачи (смех в зале). Это был полезный опыт, но я не хочу сравнивать "Ливерпуль" с " Майнцем". К тому же сейчас другое время. Не должно быть никакой публики, никакой прессы, но сейчас это невозможно.

    – Вы как-то сказали, что "Боруссия" играет в стиле хеви-метал. – Услышав эти слова в вопросе журналиста, Клопп захохотал. – К какому музыкальному стилю относится нынешний "Ливерпуль"?

    – (Продолжает смеяться.) Проблема в том, что я в свое время наговорил много разного дерьма (смех в зале). Думаю, мы создаем новый музыкальный стиль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 4 ноября 2015, 23:25

      балагур, это хорошо!

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