Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 "Зенит" – "Лион"

22:45 "Гент" – "Валенсия"

22:45 "Маккаби" ТА – "Порту"

22:45 "Челси" – "Динамо" К

22:45 "Бавария" – "Арсенал"

22:45 "Олимпиакос" – "Динамо" Зб

22:45 "Барселона" – БАТЭ

22:45 "Рома" – "Байер"