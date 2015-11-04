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    Кокорин: «Дай бог, интерес «Арсенала» останется, и мы попробуем позже»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин рассказал о том, как он отнесся к тому, что этим летом ему не удалось перейти в лондонский «Арсенал».

    «Я не то что не жалею, что переход не состоялся. Естественно, очень хочу попробовать себя и уехать в сильную лигу. Но тогда сложились тяжелые обстоятельства, и с «Арсеналом» мы реально не успевали. Но, дай бог, интерес останется, они никого не купят, кого хотели, может, попробуем позже. Если нет, будем садиться за стол переговоров и что-то думать», - сказал Кокорин.

    Трансферная стоимость российского нападающего согласно Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.11.2015 21:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 5 ноября 2015, 11:05

      кокорин… А кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      makovei 5 ноября 2015, 01:05

      ленивое чмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 4 ноября 2015, 22:34

      кому ты нужен кривоногий

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Александр Пистолетов 4 ноября 2015, 22:15

      Правильно, что не пошёл! На лавочке бы там сидел, шнурки гладил, всю карьеру бы загубил, как Аршавин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 ноября 2015, 22:03

      Из самого талантливого игрока РФПЛ,превратился в самого деревянного!!Как стал получать такие деньги,играть вообще перестал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 4 ноября 2015, 21:35

      Не думаю, что Асенал интересовался им, но шумиху вокруг этого слуха разлили немалую.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 4 ноября 2015, 21:26

      Трудиться надо, батенька, а не номер на поле отбывать за безумные деньги.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 4 ноября 2015, 21:24

      Это он про тульский...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2343

      CSKA471 4 ноября 2015, 21:15

      И сядем за стол переговоров с Тосно

      2
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