Гилерме: «Приятно играть против команд, у которых активные болельщики»

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился своими ожиданиями от игры четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа».

«Любому приятно играть против команды, у которой такие активные болельщики. Для любого игрока выходить на поле в такой атмосфере - это мотивация. Но и не только поэтому интересно здесь сыграть. "Бешикташ" - хорошая команда с сильными футболистами.

Я несколько раз находился на поле в похожих условиях, но я сосредотачиваюсь на своей игре и то, что происходит на трибунах, мне не мешает», - отметил бразилец.

Напомним, в третьем туре группового этапа "Локомотив" и "Бешикташ" сыграли между собой вничью (1:1).