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    Тудор: «ПАОК проявил эффективность своей игры в матче с «Боруссией»

    Главный тренер ПАОК Игор Тудор рассказал о том, как его команда готовится к игре против «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

    «Философия игры? Ничего нового сделано не будет. Эффективность игры ПАОК проявил в матче с дортмундской "Боруссией". Ты можешь быть тактически сильнее и проиграть, потому надо основательно подготовиться к игре.

    Мы постараемся психологический настрой сделать на уровне. Прежде всего, мы хотим показать хорошую игру. Если это удастся, если мы сделаем все возможное, то будет результат», - заявил Тудор.

    Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги Европы ПАОК и "Краснодар" в матче друг с другом победителя не выявили, сыграв (0:0).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 20:11
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