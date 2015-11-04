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    Гилерме: «Все в команде уже забыли про игру с «Кубанью», атмосфера хорошая»

    Вратарь московского «Локомотива» Гилерме в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа» сказал, что команда забыла про крупное поражение от «Кубани» (2:6) в прошлом туре чемпионата России и готовится к еврокубковой игре в штатном режиме.

    «Атмосфера в команде хорошая, про игру с "Кубанью" уже все забыли, все силы были брошены на подготовку к "Бешикташу". Сейчас наша команда в боевом духе и настроена показать хороший футбол», - заявил бразилец.

    Напомним, в третьем туре группового этапа "Локомотив" и "Бешикташ" сыграли вничью (1:1).

    Источник: Р-Спорт

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    04.11.2015 19:44
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