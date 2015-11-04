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    Чалый: «Видно, что «Ливерпуль» уделяет большое внимание Лиге Европы»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о том, как его команда проводила подготовку к матчу группового раунда Лиги Европы против «Ливерпуля».

    «Мы готовились к игре серьезно. «Ливерпуль» — очень сильный соперник, который имеет имя в мире. С такой командой всегда играть приятно и ответственно. В штатном режиме готовимся, как и к любому календарному матчу, хотя это встреча повышенной ответственности. «Ливерпуль» добавляет — это видно по результатам в чемпионате Англии. Это команда с прекрасным тренером, так что нам будет приятно завтра с ними сыграть.

    Смотрел их игру с «Челси», естественно. Игра «Ливерпуля» с каждым матчем улучшается. Команда играет очень агрессивно с первых минут, прессингует, действует компактно. Это стиль Клоппа — агрессивный, жeсткий футбол. Изучаем их игру, смотрим видео, проводим тактические тренировки. Видно по настрою команды и их задачам, что они большое внимание уделяют Лиге Европы. Они играют основным составом и в АПЛ, и в ЛЕ, и в Кубке лиги. Мы тоже проводим матчи на третий-четвертый день, не делим турниры на важные и нет. Вообще очень приятно, что «Ливерпуль» приедет в Казань и выйдет на поле основным составом. Это будет интересно и ответственно не только для наших футболистов, но и для болельщиков, которым игра должна запомниться надолго», - сказал Чалый.

    Напомним, первая игра группового этапа между «Ливерпулем» и «Рубином» закончилась вничью, команды сыграли со счетом (1:1).

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2015 19:10
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