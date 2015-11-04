Минасов: «Для Широкова не важна критика псевдоэкспертов»

Ах ну да,как же мы все забыли что он не для зрителей играет,мы же для него говно)Он еще будучи бомжом об этом очень понятно высказался.Поэтому никогда к нему уважения не будет от зрителей, зато тренеры его очень уважают,ведь он для них играет видимо.Хотя денюжки получает которые зрители платят за билет)
Арсен Минасов, который является агентом полузащитника "Спартака" Романа Широкова, рассказал о причинах того, почему переговоры по новому соглашению 34-летнего игрока пока не начались.
«Почему переговоры о контракте с Широковым не начинаются? До конца нынешнего контракта еще восемь месяцев. Много времени. В данном случае нормальная ситуация. Мы совершенно по этому поводу не переживаем.
Критика? Для Романа важна критика и мнение настоящих специалистов - то есть тренеров, у которых он играл и играет. Мнение же остальных псевдоэкспертов, не востребованных в футболе, его мало интересует.
Ведь кто его критикует? Кафельников, например, хоть и большой теннисист, далеко не специалист в области футбола. Ряд журналистов тоже…Разве Романа критикуют Слуцкий, Аленичев, Капелло? От кого вы слышали? От некоторых бывших спартаковцев? Но они, видимо, не наигрались еще, возможно, завидуют, кто-то не востребован как тренер», - заявил Минасов.
Отметим, что недавно генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что клуб может расстаться с пятью-шестью футболистами. Пока не известно, входит ли Широков в этот список. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Широкова составляет 2.5 миллиона евро.
В текущем сезоне Широков провел в составе «Спартака» в российской Премьер-лиге 14 матчей, отдав в них три голевых паса, а также получив три предупреждения.