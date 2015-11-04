Москалев рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Сегодня стали известны арбитры и инспекторы, которые будут обслуживать матчи 15-го тура российской Премьер-лиги. Полный список выглядит следующим образом:

6 ноября (пятница)

«Мордовия» - «Анжи»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Павел Кулалаев (Волгоград), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

7 ноября (суббота)

«Урал» - «Ростов»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Арам Петросян (Бронницы), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Уфа» - «Амкар»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Захаров (Москва).

«Динамо» - «Кубань»: судья - Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Терек» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

8 ноября (воскресенье)

«Рубин» - «Крылья Советов»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

«Краснодар» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

«Локомотив» - «Зенит»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).