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    Бердыев отказал «Уралу» в переносе матча

    «Ростов» отказался пойти на встречу представителям «Урала», отказавшись поменяться датами проведения матчей так, чтобы встреча, намеченная на ближайшую субботу, прошла не в Екатеринбурге, а в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

    «Мы обращались к "Ростову". Нам играть в Ростове-на-Дону 13 мая, а в это время и у нас поля хорошие. Мы просили их поменяться местами, но руководство клуба сказало, что Курбан Бекиевич Бердыев не хочет», - рассказал Иванов.

    В случае, если погодные условия будут неприемлемыми, то матч может пройти в манеже. По прогнозу, в субботу днем погода в Екатеринбурге будет в районе -4 градусов со снегом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 17:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 ноября 2015, 16:56

      У Ростова сложные матчи дома весной(цска зенит локо спартак)-так хоть на Урале отдохнут)))

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 5 ноября 2015, 09:55

      Бердыев все решает. И чартеры скупает, и за гостишку платит, и за хавчик. Продает билеты на стадики. Верстает сайтик. Тренерует. Киборг.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 4 ноября 2015, 22:37

      Верная стратегия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 ноября 2015, 20:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыеву бабла не насыпали, он просто так по-человечески видимо вопросы не решает.

      -7
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Антибиотик 4 ноября 2015, 20:35

      Мозгов бы тебе насыпать,но увы...

      6
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      Рейтинг: +69

      Denros > Антибиотик 5 ноября 2015, 10:24

      Паровозик обиделся))Не дуйся,сходи в школу,читай книги,может мозг появится,тупое ты существо))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Антибиотик 5 ноября 2015, 13:50

      А почему он должен соглашаться? Есть тренировочный процесс.
      Почему составители календаря не думают? А Бердыев теперь видите виноват.

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 4 ноября 2015, 19:45

      такие тут критики сидят)))), бердыев отказал и правильно! на носу второй круг, а там ростов хочет играть дома и чем черт не шутит где окажется ростов! какое узкомыслие и глупость , у оставших здесь комменты, одним словом это же бомбардиру ,ру

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 ноября 2015, 19:38

      А чего бы не поменяться, странно.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Alek7183 5 ноября 2015, 13:52

      Ничего странного, у команды есть какие-то цели и задачи.
      А вот составили календарь какие-то странные люди.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2015, 19:24

      И если кто-то отказывает, то нужно указать причины!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2015, 19:23

      Бердыев стадионами не заведует! А это утверждение, что Бердыев отказал Уралу нужно еще проверить! "Уток" на сайте до чертиков!

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      Рейтинг: +10

      podsolnuh 4 ноября 2015, 18:30

      календарь же не Бердыев составлял

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 17:48

      Какой нехороший Бердыев!

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