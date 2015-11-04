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    Ермакович: «Для победы над «Барселоной» совпасть должно все»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает победу в матче с «Барселоной» практически недосягаемой задачей для любой команды.

    «Понимаем, что задача перед нами сложнейшая. Для победы совпасть должно все, но вера должна присутствовать в любом случае. Понимаем, что должны добавлять в контригре.

    Каталонцы довольно редко изменяют себе, делают какую-то подстройку под соперника. Я даже не сказал бы, что у "Барселоны" есть выездной и домашний варианты. Команда всегда действует в одном ключе. И любой исполнитель может решить исход встречи, сыграть ярко. Это требует от нас полной мобилизации и концентрации», - признался Ермакович.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" - БАТЭ состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 17:15
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