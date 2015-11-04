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    Газзаев: «Игра ЦСКА оставила удручающее впечатление»

    Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре армейцев в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед".

    «Конечно, игра армейцев оставила удручающее впечатление. Команда почти все 90 минут оборонялась. Был момент у Думбия, а в остальном о какой-то яркости и агрессии говорить не приходится. По такой игре ЦСКА по теории вероятности должен был допустить роковую ошибку. Более того, Акинфеев не раз выручил армейцев.

    В теории ничего не потеряно. Но ЦСКА для попадания в плей-офф в оставшихся двух матчах нужно показать стопроцентный результат. Ситуация очень сложная. Права на ошибку у армейцев просто уже нет. ЦСКА теперь может как выйти из квартета, так и вообще занять последнее место и не попасть даже в Лигу Европы», - считает Газзаев.

    Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 16:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 4 ноября 2015, 22:42

      Для ЛЧ в команде должно быть два,а лучше три таких Думбии,которые точно могли бы забить гол! А до этих пор не только на выход из группы,но и 3-е место будут практически недосягаемы!

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      Рейтинг: +82

      Mi6 4 ноября 2015, 21:20

      Хоть кто-то правду написал...

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 4 ноября 2015, 20:18

      С такой точностью передач только против уфы играть, но никак не в Европе - что это за пяточки в центре поля и пасы не глядя?! Это все таки не хрен собачий, а Манчестер таки Юнайтед! А все от страха. Даже при выходе на поле было видно как у армейцев поигрывает. Перенастроились на матч, вот и протупили игру.

      3
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 19:52

      Правильно, так их. Только под вашим руководством ЦСКА был последний раз истинным, а не липовым, как при Слуцком, чемпионом. Да и кубок УЕФА тоже.

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      Рейтинг: +1496

      GM > Зенит 2015 5 ноября 2015, 19:45

      Неадекватушка лизнул? Чего только не сделаешь...

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      Рейтинг: +55

      DblMok3 4 ноября 2015, 17:33

      Уважаемый Валерий - капитан Очевидность! Не уверен, что МЮ дал бы разгуляться на поле с атакующей тактикой... Закалашматили бы нам гораздо больше. Играть от обороны - это единственно правильный вариант в такой ситуации. Если бы игра позволяла, то ЦСКА начало бы "прощупывать" и больше атаковать, но лично я таких вариантов не видел. Другое дело, что много потерь, но это уже другая история. А так, я не согласен - ничего "удручающего" в игре не было. Да и Слуцкий правильно все сделал в плане тактики. ИМХО

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > DblMok3 4 ноября 2015, 18:00

      Глупость ты написал-а дома что играли с другим Манчестером????? Изначально ехали лишь обороняться-глупая тактика.

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      Рейтинг: +1496

      GM > Диктор 4 ноября 2015, 18:29

      Ехали утомить МЮ в первом тайме, отсидевшись в обороне, притупить бдительность соперника, а во втором попытавшись со свежим Сейду и Панченко забить гол и не пропустить. И это почти сработало. И если бы сработало, то никто особо и не возникал бы сейчас.
      Хотя да, газзаевский ЦСКА в кубках нравился мне больше, своей бесшабашностью и напором.
      Посмотрим, как пройдут два следующих матча. Какие-то подвижки становятся заметны, но пока ЦСКА не готов играть в еврокубках с позиции силы, с шашкой наголо.

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      Рейтинг: +55

      DblMok3 > Диктор 4 ноября 2015, 18:54

      Никто не писал о том, что ЦСКА ехало "только обороняться". Я не понимаю какая тактика должна быть (на твой/Ваш взгляд)?! И я не вижу ничего фееричного в счете 1-1 дома. Если бы выиграли тогда +2 с нулем в свои ворота, еще понятно... Но тактика в текущей ситуации была верной.
      Обратная ситуация была бы при атакующей тактике - опомнились бы при счете 2-0 не в нашу пользу, минуте на 25ой... к перерыву, скорее всего, набрали бы карточек, начали бы трезветь и после перерыва ВОЗМОЖНО закатили бы один, а вот сколько бы еще пропустили - вопрос. И это более вероятный расклад, чем при той тактике, которая была выбрана Слуцким. Не вижу повода сомневаться в его способностях, как тренера, с первым местом клуба в ЧР и нулем в проигранных матчах. МЮ не тот клуб с которым стоит рисковать у них на поле.

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > GM 5 ноября 2015, 10:30

      У Газзаева был другой ЦСКА и другие игроки. Думаю с этим составом, Газзаев бы стабильно занимал 4-е место в группе, ничего не выигрывая. Одно дело, когда у тебя в нападении Олич и Вагнер, другое, когда не долеченный Думбия и все!

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      Рейтинг: +1496

      GM > Gwynbleidd 5 ноября 2015, 19:43

      Песни про "не тот состав" любят в Спартаке петь. Там у них лучший центральный защитник, купленный в Рубине, превращается в "позор и отстой" и отдается в аренду, потом возвращается и опять становится лучшим центральным защитником. И так по кругу. Бег белки в колесе. А потом приходит какой-нибудь "Урал" с совсем не топовыми игроками и делает с обороной СпаМа всё, что захочет.
      Конечно, хотелось бы увидеть в составе ЦСКА Месси вместе с Рональдой, но, это вряд ли. Т.ч. имеем то, что имеем и пытаемся выжимать из этого по максимуму.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 4 ноября 2015, 17:13

      Ну даже ,если,каким то странным образом и выйдут,то с такой игрой лучше не выходить. Россию же представляют!

      -2
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