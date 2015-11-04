Газзаев: «Игра ЦСКА оставила удручающее впечатление»

Для ЛЧ в команде должно быть два,а лучше три таких Думбии,которые точно могли бы забить гол! А до этих пор не только на выход из группы,но и 3-е место будут практически недосягаемы!
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку игре армейцев в гостевом матче с "Манчестер Юнайтед".
«Конечно, игра армейцев оставила удручающее впечатление. Команда почти все 90 минут оборонялась. Был момент у Думбия, а в остальном о какой-то яркости и агрессии говорить не приходится. По такой игре ЦСКА по теории вероятности должен был допустить роковую ошибку. Более того, Акинфеев не раз выручил армейцев.
В теории ничего не потеряно. Но ЦСКА для попадания в плей-офф в оставшихся двух матчах нужно показать стопроцентный результат. Ситуация очень сложная. Права на ошибку у армейцев просто уже нет. ЦСКА теперь может как выйти из квартета, так и вообще занять последнее место и не попасть даже в Лигу Европы», - считает Газзаев.
Напомним, что в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл ЦСКА за счет гола Уэйна Руни – 1:0.