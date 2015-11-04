«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» заинтересовались полузащитником «Астаны»

"Спартак", "Зенит" и "Краснодар" рассматривают возможность приобретения полузащитника "Астаны" Георгия Жукова. Представители этих клубов уже связывались с футболистом. Жуков является уроженцем Казахстана, а футбольное образование получал в Бельгии.

Георгий приехал в Казахстан зимой прошлого года. Он имеет на своем счету один официальный матч за молодежную сборную Казахстана против Франции. Также на его счету два товарищеских матча за главную команду страны.