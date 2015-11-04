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    «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» заинтересовались полузащитником «Астаны»

    "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" рассматривают возможность приобретения полузащитника "Астаны" Георгия Жукова. Представители этих клубов уже связывались с футболистом. Жуков является уроженцем Казахстана, а футбольное образование получал в Бельгии.

    Георгий приехал в Казахстан зимой прошлого года. Он имеет на своем счету один официальный матч за молодежную сборную Казахстана против Франции. Также на его счету два товарищеских матча за главную команду страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 15:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 4 ноября 2015, 20:28

      Ведьмы полетели на шабаш. Своих же раздают...

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 4 ноября 2015, 18:43

      Действительно,чего своей молодежи не доверяют?Берут условных казахов с двойным гражданством которые играют по настроению, а своих воспитанников отправляют по вечным арендам в клубы ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 4 ноября 2015, 18:37

      и на фиг нам такой легионер ?

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 17:46

      Я думал что в Бельгию только негры бегут, а оказывается что и русские туда иногда заглядывают.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 ноября 2015, 16:52

      А что нам скажет товарищ Жуков?

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