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    «Зенит» в Лионе поддержат 600 болельщиков

    На матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» - «Зенит» ожидается около 30 тысяч болельщиков. Петербуржцев должны поддержать около 600 человек.

    «Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом. Обе команды проведут встречу в траурных повязках в память о жертвах авиакатастрофы в Египте. Игра будет в прямом эфире показана на «Матч-ТВ», комментаторы - Геннадий Орлов и Георгий Черданцев.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» - «Зенит» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени в Лионе на поле стадиона «Жерлан».

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.11.2015 15:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 ноября 2015, 18:50

      Молодцы, впрочем, как и всегда

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      Рейтинг: +665

      Snerg 4 ноября 2015, 17:21

      а у них больше и нету))

      0
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      Рейтинг: +11

      TOTTIK20255 > Snerg 4 ноября 2015, 18:41

      ты умник думаешь легко слетать по средине недели да еще не очень то дёшево?=)ты то все матчи не бойсь тока на сопках смотришь=)))

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      Рейтинг: +665

      Snerg > TOTTIK20255 4 ноября 2015, 19:49

      на сопках смотришь ты и такие подобные )))) а я смотрю по телевизору! если у тебя нету денег то и сиди со своей сопкой, а другим не приписывай! и второе---у зенита есть болелы ? нету! ну может есть пару тысяч не более ,а остальное глорье который каждый день бегает от клуба к клубу))

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      Рейтинг: +19

      Прораб 4 ноября 2015, 15:33

      Интересное сочетание Орлов + Черданцев =)

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