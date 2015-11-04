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    Мамич: «Олимпиакос» будет играть агрессивно»

    Главный тренер "Динамо" из Загреба Зоран Мамич серьезно настраивает свою команду на матч с «Олимпиакосом».

    «Ждем отличного матча и замечательной атмосферы. Мы неплохо сыграли в первом матче с "Олимпиакосом" в Загребе, и надеюсь, сыграем еще лучше. У нас не так много опыта, и это тревожит нас, но одновременно и мотивирует.

    Полагаем, «Олимпиакос» будет играть агрессивно, но мы к этому готовы. По итогам жеребьевки мы не думали лишь о "Баварии" и "Арсенале". Мы всерьез отнеслись и к "Олимпиакосу". Понимали, что это тоже очень хорошая команда. Греки играют очень организованно и дисциплинированно. У них сплоченный коллектив. Кроме того, у них есть индивидуально сильные игроки, и они умеют исполнять "стандарты", - заявил Мамич.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 15:13
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