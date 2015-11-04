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    Мини-футбол. «Политех» и «Норильский никель» победителя не выявили

    Петербургский «Политех» довольствовался ничьей в первом матче 1/8 финала Кубка России с «Норильским никелем». Гости ушли от поражения в самой концовке противостояния.

    Во встрече глазовского «Прогресса» с московской «Диной» также победитель не был выявлен.

    Кубок России. 1/8 финала. Первые матчи

    Политех (Санкт-Петербург) – Норильский никель (Норильск) – 4:4 (2:2)

    Голы: 0:1 – Шамсутдинов, 4. 0:2 – Анисимов, 14. 1:2 – Романов, 17. 2:2 – Кузнецов, 21. 2:3 – Волков, 33. 3:3 – Романов, 36. 4:3 – Дяк, 41. 4:4 – Давыдов, 47.

    Прогресс (Глазов) – Дина (Москва) – 3:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Мелконян, 2. 1:1 – Карлиньос, 2. 1:2 – Хамадиев, 8. 2:2 – Петров, 15. 2:3 – Карлиньос, 45. 3:3 – Чуйков, 49.

    КПРФ (Москва) – Новая генерация (Сыктывкар) – 5:3 (2:3)

    Голы: 1:0 – Сомхишвили, 2. 1:1 – Кейруш, 2. 1:2 – Сосковец, 19. 1:3 – Кейруш, 25 (с пенальти, 10м). 2:3 – Шакиров, 25. 3:3 – Канивец, 34. 4:3 – Канивец, 39. 5:3 – Шакиров, 50.

    Алзмаз-АЛРОСА (Мирный) – Тюмень – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Антошкин, 7. 1:1 – Фомин, 8. 1:2 – Антошкин, 29. 1:3 – Лобков, 36. 1:4 – Неведров, 39.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 14:56
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