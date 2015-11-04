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    Гомеш: «Валенсия» готова и рвется в бой»

    Полузащитник "Валенсии" Андре Гомеш рассказал о настрое своей команды перед выездным матчем против «Гента» в рамках Лиги чемпионов.

    «Мы растем, набираемся уверенности и каждый день стараемся прогрессировать. Команда готова и рвется в бой. Наши задачи не меняются - в каждой встрече мы играем на победу. Такие цели мы ставим в Примере и аналогичным образом настраиваемся на игры в Лиге чемпионов. У нас сплоченный коллектив, и в случае победы мы станем гораздо ближе к решению своей задачи», - считает Гомеш.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» - «Валенсия» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 14:51
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