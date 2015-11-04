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    Жоаозиньо: «Я готов на все 100 процентов»

    Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо готов выйти на поле в матче Лиги Европы против ПАОКа. Напомним, что бразилец получил травму в матче 19-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1). У него был диагностирован перелом костей правой голени.

    «Я готов на все 100 процентов. Если тренер решит, чтобы я завтра играл 90 минут, то я буду играть все это время.

    В прошлой игре против ПАОКа мы не реализовали свои моменты, и завтра нам их надо использовать. Каждый игрок должен быть сконцентрированным, играть с самоотдачей», - заявил Жоаозиньо.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодара" против ПАОКа состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 4 ноября 2015, 17:15

      Молодец Жора!!!!!!!Ты нам нужен!!!!!!!!!!!!!!

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