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    Коклен: «Попытаемся снова обыграть «Баварию»

    Полузащитник "Арсенала" Франсис Коклен рассчитывает повторить успех первого матча против «Баварии» в Лондоне (2:0).

    «Мы отлично сыграли против "Баварии" в третьем туре. Мы знаем, на что способны. Мы показали это в первом матче и попытаемся сделать снова.

    Увы, мы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Теперь нам надо брать очки в гостях у фаворита группы», - заявил Коклен.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» - «Арсенал» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      anton-84 4 ноября 2015, 20:41

      Очень скоро по глядим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 16:34

      Если недооценка соперника не будет
      - То по силам

      0
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