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    Кононов: «Ожидаю основной состав у ПАОКа»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы против ПАОКа.

    «Мы провели матч на выезде против "Крыльев, настроение хорошее. Все игроки здоровы, Маурисио Перейра также тренируется в общей группе, но мы сегодня после тренировки сделаем вывод, кто будет играть завтра.

    Мы, тренеры обеих команд, понимаем, что для нас эта игра важна. Если брать прошлый матч, то у греков был состав неоптимальный, они готовились к очень важной игре в чемпионате Греции, делали ротацию. Мы в таких же условиях, как ПАОК, также проводим ротацию. Но у нас нет разделения на "оптимальный" или "неоптимальный" состав. Я ожидаю основной состав у ПАОКа. Зная, как он играет в обороне, нам нужно подойти также самоотверженно и организованно. Те моменты, которые у нас будут, мы будем стараться реализовывать.

    Жоаозиньо мы готовим на каждую игру, и сегодня будет определяющая тренировка. Если он будет готов, то сможет играть. Он в числе претендентов на выход в основном составе», - рассказал Кононов.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодара" против ПАОКа состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2015 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 4 ноября 2015, 17:16

      Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!Верим, что выих пройдете !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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