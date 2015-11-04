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    Матье не попал в заявку на матч с БАТЭ

    Защитник "Барселоны" Жереми Матье вынужден будет пропустить матч Лиги чемпионов с БАТЭ. Его отсутствие не связано с травмой. Причины не попадания в заявку каталонской команды на поединок с белорусским клубом наставник "Барселоны" Луиса Энрике разглашать не стал.

    Кроме Матье, в заявке также отсутствуют продолжающие восстановление после травмы Дуглас, Рафинья и Лионель Месси.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" - БАТЭ состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    04.11.2015 13:32
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