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    Джолчиев: «Это большой прогресс для «Астаны»

    Нападающий "Астаны" Бауржан Джолчиев отметил важность ничейного результата в матче Лиги чемпионов против «Атлетико».

    «Это большой прогресс для «Астаны». Это история. Тем более, что могли и выиграть. Что мы сыграли дома вничью с "Атлетико", придаст нам уверенности и для победы над "Актобе", чтобы мы уже наконец стали чемпионами, если даст бог.

    Ненад сегодня был один из лучших, выручил команду в нескольких эпизодах. Хороший вратарь», - заявил Джолчиев.

    Напомним, что «Астана» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на домашнем поле сыграла с «Атлетико» со счетом 0:0.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 13:21
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