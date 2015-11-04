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    Анчелотти: «В Мюнхене «Арсеналу» будет очень тяжело»

    Известный итальянский специалист Карло Анчелотти оценил шансы «Арсенала» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет в Мюнхене сегодня.

    «Победа "Арсенала" над "Баварией" стала для меня настоящим сюрпризом, но это и есть футбол. "Арсенал" сильно изменился за последнее время и сейчас как никогда раньше здорово использует скорость игроков атаки.

    В матче с "Баварией" они хорошо оборонялись и воспользовались скоростью в атаке. Только так "Арсенал" снова сможет обыграть "Баварию". Но в Мюнхене будет очень тяжело. Ведь в Лондоне "Арсенал" победил за счет ошибки Мануэля Нойера», - считает Анчелотти.

    Напомним, что в предыдущей встрече «Арсенал» обыграл «Баварию» на своем поле со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2015 13:05
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