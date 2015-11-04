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    Трапп злится на самого себя за ошибку в матче с «Реалом»

    Вратарь "ПСЖ" Кевин Трапп поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом", который завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.

    "Конечно же, я зол на самого себя. Всегда хочу играть на 100 процентов, помогать команде. Если допускаю ляп, воспринимаю это очень серьезно, пусть ошибки и являются частью футбола. Ситуация с голом "Реала" получилась странной. Я фокусировался на мяче и не видел оппонента, пусть это и не оправдание. Когда команда так хорошо проводит матч и проигрывает, это разочаровывает. Мы очень расстроены результатом", – сказал немец.

    После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.

    Источник: L' Equipe

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    04.11.2015 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 ноября 2015, 15:08

      Уже не первый его ляп,при чем такие допускает ошибки,что давно на скамейку его надо!

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 13:00

      Зачем расстраиваться реал по-другому забил бы

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