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    Степаненко: «В матче с «Мальме» Луческу изменил тактику»

    Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с шведским "Мальме" (4:0), отметил, что наставник "горняков" Мирча Луческу изменил привычной тактике на эту игру.

    "Сегодня мы немного поменяли тактику. Если в первом матче Мистер просил больше прессинговать, ожидал, что "Мальме" начнет выходить из обороны, – и это сыграло с нами злую шутку: соперник использовал длинные передачи и так создавал моменты, то во второй игре Мистер, наоборот, сказал, чтобы я больше действовал с центральными защитниками и создавал большинство в борьбе с двумя нападающими", - сказал Степаненко.

    После четырех туров Лиги чемпионов "Шахтер" с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.11.2015 10:58
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