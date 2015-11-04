Бенитес: «Я очень рад, ведь «Реал» уже в плей-офф»

Главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес после домашней победы над "ПСЖ" (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен выходом своей команды из группы, отметив, что "сливочным" еще есть над чем работать.



"Я очень рад, ведь мы уже в плей-офф. Мы сражались не просто с крепкой командой, а с одним из топ-клубов. Результат этого матча делает ничью в Париже еще более ценной. Всегда есть вещи, которые можно улучшить, но выход в следующую стадию турнира обнадеживает", - сказал Бенитес.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.