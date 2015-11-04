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    Погба: «Хочу вернуть былую форму»

    Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба после ничьей 1:1 с менхенгладбахской "Боруссией" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игра складывалась не так, как планировали футболисты туринского клуба, но команда до конца билась за победу.

    "Мы хорошо действовали, оставшись в меньшинстве, но все равно хотели победить. Что касается меня лично, то хочу вернуть хорошую форму и выкладываться на 100 процентов. Таков футбол. Я усердно тружусь ради себя самого и команды. Несмотря ни на что, "Ювентус" хочет продолжать побеждать", - цитирует Погба Mediaset.

    После четырех туров Лиги чемпионов "Ювентус", набрав восемь очков, занимает второе место в группе D.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 09:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 4 ноября 2015, 14:31

      и за него еще хотят 100 миллионов?

      -1
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > talgatnurzhanov2006 4 ноября 2015, 17:59

      И правильно делают что хотят.Он их оправдывает.Во вчерашнем матче он был одним из лучших в составе Юве,а его передача в моменте с голом это вообще шедевр.А ты,прежде чем писать этот комент,лучше бы матч сначала посмотрел

      -1
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      ...
      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 > Недовольный 7 ноября 2015, 08:17

      ой не смеши мои тапочки, 100 лямов за 1 игрока и ты это считаешь это нормой!!! сходи к психиатру епта

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 13:03

      Ты в хорошем форме
      А ювентус нет

      2
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