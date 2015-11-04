Погба: «Хочу вернуть былую форму»

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба после ничьей 1:1 с менхенгладбахской "Боруссией" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игра складывалась не так, как планировали футболисты туринского клуба, но команда до конца билась за победу.



"Мы хорошо действовали, оставшись в меньшинстве, но все равно хотели победить. Что касается меня лично, то хочу вернуть хорошую форму и выкладываться на 100 процентов. Таков футбол. Я усердно тружусь ради себя самого и команды. Несмотря ни на что, "Ювентус" хочет продолжать побеждать", - цитирует Погба Mediaset.

После четырех туров Лиги чемпионов "Ювентус", набрав восемь очков, занимает второе место в группе D.