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    Начо: «Мне повезло, что мяч оказался в воротах «ПСЖ»

    Защитник мадридского "Реала" Начо рассказал о победном мяче в ворота "ПСЖ" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов, который его команда выиграла со счетом 1:0.

    "Я видел мяч и голкипера. Понимал, что он ошибался, однако не хотел отправлять мяч туда. Нужно честно признаться в этом. Вратарь гостей был единственным, кого я видел, и не знал, есть ли в штрафной площадке один из наших футболистов. Мне немного повезло, и мяч оказался в воротах. Гол придает мне уверенности для участия в таких матчах", - сказал Начо.

    После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.

    Источник: AS

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    04.11.2015 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Arsenal-2006 4 ноября 2015, 21:08

      ЭТО ТОЧНО,КРАСАВА КРАСИВЫЙ ГОЛ)))

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