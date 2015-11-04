Начо: «Мне повезло, что мяч оказался в воротах «ПСЖ»

Защитник мадридского "Реала" Начо рассказал о победном мяче в ворота "ПСЖ" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов, который его команда выиграла со счетом 1:0.



"Я видел мяч и голкипера. Понимал, что он ошибался, однако не хотел отправлять мяч туда. Нужно честно признаться в этом. Вратарь гостей был единственным, кого я видел, и не знал, есть ли в штрафной площадке один из наших футболистов. Мне немного повезло, и мяч оказался в воротах. Гол придает мне уверенности для участия в таких матчах", - сказал Начо.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" с семью очками занимает второе место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.