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    Хекинга раздражает счет 0:2 в матче с ПСВ

    Главный тренер "Вольфсбурга" Дитер Хекинг поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ, который завершился победой голландской команды со счетом 2:0.

    "Я хочу поздравить ПСВ с успехом, они заслужили победу. Первые полчаса встречи мы владели территориальным преимуществом, но при этом не создали опасных моментов. Все остальное время нам пришлось играть под диктовку хозяев поля. Больше всего я опасался в команде соперника Де Йонга, и он сделал свое дело. Если честно, счет 0:2 меня очень раздражает, потому что мне хотелось бы видеть на табло другой результат", - сказал тренер.

    После четырех туров Лиги чемпионов "Вольфсбург", набрав шесть очков, находится на третьем месте в группе. Возглавляет таблицу "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Deuced 4 ноября 2015, 11:52

      Если честно, счет 0:2 меня очень раздражает, потому что мне хотелось бы видеть на табло другой результат", - сказал тренер. Красиво сказано =)

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