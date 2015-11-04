Главный тренер «Мальме»: «Мы предоставили «Шахтеру» слишком много пространства»

Главный тренер "Мальме" Аге Хареиде после гостевого поражения от донецкого "Шахтера" (0:4) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что планировал действовать также, как ив прошлом туре, когда его подопечные добились победы со счетом 1:0.



"У нас в целом был тот же план, что и в первом матче с "Шахтером". Но мы с самого начала выглядели плохо. Мы были недостаточно агрессивны, предоставляли соперникам слишком много пространства. "Шахтер" взвинтил темп и играл намного лучше нас. "Шахтер" - действительно очень хорошая команда", - сказал Хареиде.

После четырех туров Лиги чемпионов "Мальме" с тремя очками занимает последнее место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.