Эмери: «Манчестер Сити» был прекрасен»

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери после домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов отдал должное сопернику, отметив, что "горожане" усвоили урок первой встречи, также закончившейся победой англичан.

"Манчестер Сити" был прекрасен. Мы отлично провели матч в Манчестере, но сегодня "горожане" прибыли сюда, усвоив урок. Я не могу винить своих игроков. Мы хотели добиться победы с самого начала, у нас были шансы, чтобы забить второй ответный мяч, но вместо этого мы пропустили третий", - сказал Эмери.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов "Севилья" с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет - "Ювентус" с восьмью баллами.