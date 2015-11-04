Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эмери: «Манчестер Сити» был прекрасен»

    Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери после домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов отдал должное сопернику, отметив, что "горожане" усвоили урок первой встречи, также закончившейся победой англичан.

    "Манчестер Сити" был прекрасен. Мы отлично провели матч в Манчестере, но сегодня "горожане" прибыли сюда, усвоив урок. Я не могу винить своих игроков. Мы хотели добиться победы с самого начала, у нас были шансы, чтобы забить второй ответный мяч, но вместо этого мы пропустили третий", - сказал Эмери.

    Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов "Севилья" с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет - "Ювентус" с восьмью баллами.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2015 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11